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Дьяковский лес в Краснокутском районе получил статус национального парка федерального значения

Новости
Дьяковский лес в Краснокутском районе получил статус национального парка федерального значения

Уникальный Дьяковский лес, расположенный в Краснокутском районе Саратовской области получил статус национального парка федерального значения.

Еще в 2007 году постановлением Правительства Саратовской области Дьяковскому лесу присвоен статус памятника природы, и он включен в перечень особо охраняемых природных территорий Саратовской области.

Губернатор области Роман Бусаргин обратился в Минприроды РФ с предложением о создании ООПТ федерального значения в целях сохранения растений и животных Нижнего Поволжья. Предложение на федеральном уровне поддержали и Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Национальный парк создан на базе памятника природы регионального значения с включением дополнительных земельных участков, имеющих природоохранную ценность. Общая площадь парка составляет 18 532,62 гектаров.

Уникальный реликтовый лес, образовавшийся на песках хазарского возраста в послеледниковое время 6-7 тысяч лет назад является единственным крупным лесным массивом в сухих заволжских степях, протянувшимся на 19 км с севера на юг, а с запада на восток - почти на 30 км. Лес имеет как природное, так и рукотворное происхождение.

На этой сравнительно небольшой площади растительный покров представлен более чем 700 видами растений, среди которых 8 видов занесено в Красную книгу РФ и 31 вид - в Красную книгу Саратовской области.

Здесь обитают представители полупустыни, степи, лесостепи и леса. Установлено 165 видов птиц, обитающих в лесу, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

«Создание национального парка позволит сохранить уникальную природу Краснокутского района. В будущем здесь появятся экотропы, экологические музеи, визит-центры для жителей области и гостей региона», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.