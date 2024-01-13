Авария на ТЭЦ-2 полностью ликвидирована

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Вчера, 10 января, в 20:00 было выявлено новое повреждение, которое потребовало дополнительных ремонтных работ.Ситуация находилась на контроле у губернатора области Романа Бусаргина.По поручению губернатора на месте до полного устранения повреждений оставались министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов и глава города Лада Мокроусова.«Авария ликвидирована. Специалисты ПАО «Т Плюс» приступили к постепенному повышению температурного режима, плавное повышение необходимо, чтобы избежать инцидентов на теплосетях и энергообъектах», - отмечает министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов.По последним данным температура теплоносителя составляет 62 градуса. В течение 2 часов параметры будут полностью восстановлены и достигнут 85-90 градусов.Администрация Заводского района продолжает мониторинг ситуации с подачей тепла в МКД, чтобы при необходимости организовать регулировку внутридомовых сетей.