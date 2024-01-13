13 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 января
В региональном минтруде заработал единый бесплатный номер
17:00 | 12 января
Саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин провел сеанс одновременной игры на
16:00 | 12 января
Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»
15:00 | 12 января
Ярмарка на Театральной площади пройдет в усеченном формате из-за погоды
14:00 | 12 января
Ставка пени при просрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет превышать 9,5%
13:00 | 12 января
Более 40 региональных компаний участвуют в конкурсе отечественных брендов и свыше 80 идей подано на форум «Сильные идеи для нового времени»
12:00 | 12 января
10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году
11:00 | 12 января
Льготная финансовая поддержка остается наиболее востребованной у саратовского бизнеса
10:00 | 12 января
Саратовцев приглашают на экскурсию в Аткарск
09:04 | 12 января
На региональных дорогах продолжает работать снегоуборочная техника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Авария на ТЭЦ-2 полностью ликвидирована

Новости

9 января в Заводском районе Саратова на ТЭЦ-2 произошла авария, в результате которой были понижены параметры отопления в 652 домах и 100 объектах социальной сферы.

Вчера, 10 января, в 20:00 было выявлено новое повреждение, которое потребовало дополнительных ремонтных работ.

Ситуация находилась на контроле у губернатора области Романа Бусаргина.

По поручению губернатора на месте до полного устранения повреждений оставались министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов и глава города Лада Мокроусова.

«Авария ликвидирована. Специалисты ПАО «Т Плюс» приступили к постепенному повышению температурного режима, плавное повышение необходимо, чтобы избежать инцидентов на теплосетях и энергообъектах», - отмечает министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов.

По последним данным температура теплоносителя составляет 62 градуса. В течение 2 часов параметры будут полностью восстановлены и достигнут 85-90 градусов.
Администрация Заводского района продолжает мониторинг ситуации с подачей тепла в МКД, чтобы при необходимости организовать регулировку внутридомовых сетей.