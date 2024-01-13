Госпошлину для лицензиатов отменили по 2029 год

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Соответствующие изменения закреплены Правительством РФ в отношении лицензируемых видов деятельности, предусмотренных ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в том числе в отношении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов. Ранее стоимость госпошлины за предоставление лицензии составляла 7,5 тысячи рублей.Государственная услуга по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов предоставляется только в электронном виде. В прошлом году минпромэнерго Саратовской области рассмотрело 211 таких заявлений.