Сегодня отменяются занятия в школах области с 1 по 6 классы первой смены
В связи со снижением температуры 11 января в общеобразовательных учреждениях Саратова и Энгельса отменяются занятия для школьников с 1 по 6 классы первой смены.
Приостановка процесса обучения из-за погодных условий происходит:
- для школьников 1-6 классов при температуре воздуха ниже минус 20°;
- для школьников 7-11 классов при температуре воздуха ниже 25°.
При достижении пороговой температуры наружного воздуха родители (законные представители) сами принимают решение о посещении ребенком школы, однако должны обязательно проинформировать классного руководителя о своем решении.
Педагогические коллективы продолжают работать в соответствии с графиком.
Решение о приостановке учебного процесса принимают образовательные учреждения. В случае отмены занятий в общеобразовательных учреждениях предусматривается возможность использования дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов учреждений (сайт, электронная почта и другие), а также мобильной связи при организации индивидуальных консультаций и дополнительного образования обучающихся.
Образовательные учреждения организуют индивидуальные, групповые занятия с детьми, чьи родители в силу своей занятости на работе, не могут их оставить дома.
Приостановка процесса обучения из-за погодных условий происходит:
- для школьников 1-6 классов при температуре воздуха ниже минус 20°;
- для школьников 7-11 классов при температуре воздуха ниже 25°.
При достижении пороговой температуры наружного воздуха родители (законные представители) сами принимают решение о посещении ребенком школы, однако должны обязательно проинформировать классного руководителя о своем решении.
Педагогические коллективы продолжают работать в соответствии с графиком.
Решение о приостановке учебного процесса принимают образовательные учреждения. В случае отмены занятий в общеобразовательных учреждениях предусматривается возможность использования дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов учреждений (сайт, электронная почта и другие), а также мобильной связи при организации индивидуальных консультаций и дополнительного образования обучающихся.
Образовательные учреждения организуют индивидуальные, групповые занятия с детьми, чьи родители в силу своей занятости на работе, не могут их оставить дома.