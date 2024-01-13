Сегодня отменяются занятия в школах области с 1 по 6 классы первой смены

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Приостановка процесса обучения из-за погодных условий происходит:- для школьников 1-6 классов при температуре воздуха ниже минус 20°;- для школьников 7-11 классов при температуре воздуха ниже 25°.При достижении пороговой температуры наружного воздуха родители (законные представители) сами принимают решение о посещении ребенком школы, однако должны обязательно проинформировать классного руководителя о своем решении.Педагогические коллективы продолжают работать в соответствии с графиком.Решение о приостановке учебного процесса принимают образовательные учреждения. В случае отмены занятий в общеобразовательных учреждениях предусматривается возможность использования дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов учреждений (сайт, электронная почта и другие), а также мобильной связи при организации индивидуальных консультаций и дополнительного образования обучающихся.Образовательные учреждения организуют индивидуальные, групповые занятия с детьми, чьи родители в силу своей занятости на работе, не могут их оставить дома.