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Сегодня отменяются занятия в школах области с 1 по 6 классы первой смены

Новости
В связи со снижением температуры 11 января в общеобразовательных учреждениях Саратова и Энгельса отменяются занятия для школьников с 1 по 6 классы первой смены.

Приостановка процесса обучения из-за погодных условий происходит:
- для школьников 1-6 классов при температуре воздуха ниже минус 20°;
- для школьников 7-11 классов при температуре воздуха ниже 25°.

При достижении пороговой температуры наружного воздуха родители (законные представители) сами принимают решение о посещении ребенком школы, однако должны обязательно проинформировать классного руководителя о своем решении.

Педагогические коллективы продолжают работать в соответствии с графиком.

Решение о приостановке учебного процесса принимают образовательные учреждения. В случае отмены занятий в общеобразовательных учреждениях предусматривается возможность использования дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов учреждений (сайт, электронная почта и другие), а также мобильной связи при организации индивидуальных консультаций и дополнительного образования обучающихся.

Образовательные учреждения организуют индивидуальные, групповые занятия с детьми, чьи родители в силу своей занятости на работе, не могут их оставить дома.