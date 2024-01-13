В рамках декады спорта и здоровья в новогодние праздники на территории региона прошло более 100 спортивных мероприятий
Бег, плавание, настольный теннис, лыжные гонки – это и многое другое объединило тысячи мальчишек и девчонок в муниципальных районах области.
В Балаково на лыжной базе «Снежинка» прошли областные соревнования «Олимпийские надежды», в которых приняли участие более 150 юных спортсменов, а в Калининске 110 воспитанников спортивной школы открыли лыжный сезон на Поповой шишке.
В Пугачеве прошла традиционная акция «Забег обещаний».
В Вольске прошло первенство района по хоккею среди сельских команд.
В Аркадаке учащиеся школ попробовали свои силы в рождественском заплыве
В Красноармейске состоялся рождественский фестиваль «Чемпионы нашего двора» и новогодняя эстафета «Мода на спорт».
В Аткарске для юных спортсменов прошли веселые старты.
Традиционная «Декада спорта и здоровья» прошла по всей стране в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Мероприятия декады направлены на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом, популяризацию спорта и повышение социальной активности населения.