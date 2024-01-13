В рамках декады спорта и здоровья в новогодние праздники на территории региона прошло более 100 спортивных мероприятий

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Бег, плавание, настольный теннис, лыжные гонки – это и многое другое объединило тысячи мальчишек и девчонок в муниципальных районах области.В Балаково на лыжной базе «Снежинка» прошли областные соревнования «Олимпийские надежды», в которых приняли участие более 150 юных спортсменов, а в Калининске 110 воспитанников спортивной школы открыли лыжный сезон на Поповой шишке.В Пугачеве прошла традиционная акция «Забег обещаний».В Вольске прошло первенство района по хоккею среди сельских команд.В Аркадаке учащиеся школ попробовали свои силы в рождественском заплывеВ Красноармейске состоялся рождественский фестиваль «Чемпионы нашего двора» и новогодняя эстафета «Мода на спорт».В Аткарске для юных спортсменов прошли веселые старты.Традиционная «Декада спорта и здоровья» прошла по всей стране в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Мероприятия декады направлены на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом, популяризацию спорта и повышение социальной активности населения.