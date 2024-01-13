В рамках декады спорта и здоровья в новогодние праздники на территории региона прошло более 100 спортивных мероприятий

13 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 января
В региональном минтруде заработал единый бесплатный номер
17:00 | 12 января
Саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин провел сеанс одновременной игры на
16:00 | 12 января
Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»
15:00 | 12 января
Ярмарка на Театральной площади пройдет в усеченном формате из-за погоды
14:00 | 12 января
Ставка пени при просрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет превышать 9,5%
13:00 | 12 января
Более 40 региональных компаний участвуют в конкурсе отечественных брендов и свыше 80 идей подано на форум «Сильные идеи для нового времени»
12:00 | 12 января
10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году
11:00 | 12 января
Льготная финансовая поддержка остается наиболее востребованной у саратовского бизнеса
10:00 | 12 января
Саратовцев приглашают на экскурсию в Аткарск
09:04 | 12 января
На региональных дорогах продолжает работать снегоуборочная техника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В рамках декады спорта и здоровья в новогодние праздники на территории региона прошло более 100 спортивных мероприятий

Новости
В рамках декады спорта и здоровья в новогодние праздники на территории региона прошло более 100 спортивных мероприятий


Бег, плавание, настольный теннис, лыжные гонки – это и многое другое объединило тысячи мальчишек и девчонок в муниципальных районах области.

В Балаково на лыжной базе «Снежинка» прошли областные соревнования «Олимпийские надежды», в которых приняли участие более 150 юных спортсменов, а в Калининске 110 воспитанников спортивной школы открыли лыжный сезон на Поповой шишке.

В Пугачеве прошла традиционная акция «Забег обещаний».

В Вольске прошло первенство района по хоккею среди сельских команд.

В Аркадаке учащиеся школ попробовали свои силы в рождественском заплыве

В Красноармейске состоялся рождественский фестиваль «Чемпионы нашего двора» и новогодняя эстафета «Мода на спорт».

В Аткарске для юных спортсменов прошли веселые старты.

Традиционная «Декада спорта и здоровья» прошла по всей стране в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Мероприятия декады направлены на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом, популяризацию спорта и повышение социальной активности населения.