Российское общество «Знание» стало партнером курса «Россия — мои горизонты» для школьников и студентов

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Каждый четверг в школах и колледжах по всей стране проходят занятия в рамках курса «Россия — мои горизонты», который реализуется на базе проекта «Билет в будущее».Профориентационный курс занятий «Россия — мои горизонты» —инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он создан для знакомства школьников и студентов с выдающимися достижениями России в отраслях промышленности, цифровых технологиях, инженерном деле, государственном управлении и общественной безопасности, медицине и здравоохранении, социальном развитии, туризме и креативных индустриях через современные форматы и инструменты.Курс в школах стартовал в сентябре, а с конца ноября в занятия интегрируют просветительский видеоконтент, созданный Российским обществом «Знание». В формате видеороликов и интерактивных сессий учеников знакомят с разнообразными профессиями, перспективами и возможностями кадрового роста в конкретных отраслях, а также с тем, как эти профессии и связанные с ними достижения нашей страны представлены на Международной выставке-форуме «Россия».