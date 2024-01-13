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В Энгельсе расскажут о сарматской культуре

Новости
В Энгельсе расскажут о сарматской культуре

12 января в 11:00 часов состоится семинар на тему «Военное дело сарматов» и экскурсия по новой экспозиции Энгельсского краеведческого музея.

«Мероприятие пройдет в рамках проекта «Великая Степь Большого Карамана, продолжение. Сарматы ожившие образы» - победителя областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области. Мероприятие проводится командой проекта совместно с Энгельсским краеведческим музеем. В новой экспозиции будут представлены интересные экспонаты из различных коллекций, в том числе связанные с сарматской культурой», - сообщила организатор мероприятия и руководитель проекта Марина Верховая.

Место проведения: г. Энгельс, ул. Максима Горького, 4, Энгельский краеведческий музей. Желающие принять участие в семинаре и экскурсии могут зарегистрироваться-

https://forms.yandex.ru/cloud/659ad8e273cee7f04779ffce/