В Энгельсе расскажут о сарматской культуре

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12 января в 11:00 часов состоится семинар на тему «Военное дело сарматов» и экскурсия по новой экспозиции Энгельсского краеведческого музея.«Мероприятие пройдет в рамках проекта «Великая Степь Большого Карамана, продолжение. Сарматы ожившие образы» - победителя областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области. Мероприятие проводится командой проекта совместно с Энгельсским краеведческим музеем. В новой экспозиции будут представлены интересные экспонаты из различных коллекций, в том числе связанные с сарматской культурой», - сообщила организатор мероприятия и руководитель проекта Марина Верховая.Место проведения: г. Энгельс, ул. Максима Горького, 4, Энгельский краеведческий музей. Желающие принять участие в семинаре и экскурсии могут зарегистрироваться-