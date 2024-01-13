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Губернаторские стипендиаты посетили один из старейших музыкальных музеев мира

Новости
Губернаторские стипендиаты посетили один из старейших музыкальных музеев мира

В Рождественские дни с 4 по 7 января 2024 года творческие одаренные дети области, которые получили в 2023 году именные губернаторские стипендии, посетили столицу нашей Родины. Экскурсионный тур стал подарком губернатора области Романа Бусаргина за успехи в обучении и творческие достижения одаренным детям.

Ребята увидели Москву в новогоднем убранстве, посетили Красную площадь, парк Победы, ВДНХ. В Российском национальном музее музыки юные таланты приняли участие во встрече-дискуссии с генеральным директором музея Михаилом Брызгаловым.

Юные таланты узнали, что Российский национальный музей музыки, основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира. Его коллекция насчитывает около миллиона музейных предметов. В фондах хранятся ценные нотные и литературные авторские рукописи, редкие издания, аудиозаписи, пластинки, уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей. Михаил Брызгалов в ходе творческой встречи прочитал лекцию на тему «История российских гимнов», в завершение которой все участники исполнили Гимн Российской Федерации.

«Мы попали в настоящую музыкальную сказку. Один из самых удивительных музеев, что нам удалось посетить. Здесь такая невероятная атмосфера. Отдельное спасибо Михаилу Аркадьевичу за такую познавательную экскурсию и лекцию», — поделились впечатлениями губернаторские стипендиаты.