13 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 января
В региональном минтруде заработал единый бесплатный номер
17:00 | 12 января
Саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин провел сеанс одновременной игры на
16:00 | 12 января
Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»
15:00 | 12 января
Ярмарка на Театральной площади пройдет в усеченном формате из-за погоды
14:00 | 12 января
Ставка пени при просрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет превышать 9,5%
13:00 | 12 января
Более 40 региональных компаний участвуют в конкурсе отечественных брендов и свыше 80 идей подано на форум «Сильные идеи для нового времени»
12:00 | 12 января
10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году
11:00 | 12 января
Льготная финансовая поддержка остается наиболее востребованной у саратовского бизнеса
10:00 | 12 января
Саратовцев приглашают на экскурсию в Аткарск
09:04 | 12 января
На региональных дорогах продолжает работать снегоуборочная техника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Музей краеведения презентует «Рисунки и полевые записи о Первой мировой войне»

Новости
Музей краеведения презентует «Рисунки и полевые записи о Первой мировой войне»


12 января в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация нового музейного издания – иллюстрированного каталога «И.И.Константинов. Рисунки и полевые записи о Первой мировой войне. Коллекция из фондов Саратовского областного музея краеведения». Он издан в рамках государственной программы региона «Культура Саратовской области».

Каталог вышел в свет накануне 110-летия начала Первой мировой войны. Он содержит уникальные рисунки и акварели, наброски, эскизы и полевые заметки, сделанные на фронте. Кроме того, в него включены картины и предметы мемориальной коллекции Ивана Ивановича Константинова: фотографии, документы и личные вещи.

И.И. Константинов, саратовский художник, участник Первой мировой войны, в 1920–1930-е годы был хорошо известен в Саратове широкому кругу почитателей живописи. Работы его выставлялись с 1910 года и неоднократно экспонировались на выставках Общества саратовских художников и в художественном музее им. А.Н. Радищева.

«Автор доносит до нас совершенно особый мир жизни ополченцев в военных условиях. Каждый рисунок – рассказ о каком-то событии из повседневной жизни ратников или о человеке. Издание каталога И.И. Константинова – это возможность представить материалы из собрания музея широкой аудитории и ввести их в научный оборот, тем самым способствуя сохранению этой части историко-культурного наследия», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.