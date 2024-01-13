Музей краеведения презентует «Рисунки и полевые записи о Первой мировой войне»

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12 января в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация нового музейного издания – иллюстрированного каталога «И.И.Константинов. Рисунки и полевые записи о Первой мировой войне. Коллекция из фондов Саратовского областного музея краеведения». Он издан в рамках государственной программы региона «Культура Саратовской области».Каталог вышел в свет накануне 110-летия начала Первой мировой войны. Он содержит уникальные рисунки и акварели, наброски, эскизы и полевые заметки, сделанные на фронте. Кроме того, в него включены картины и предметы мемориальной коллекции Ивана Ивановича Константинова: фотографии, документы и личные вещи.И.И. Константинов, саратовский художник, участник Первой мировой войны, в 1920–1930-е годы был хорошо известен в Саратове широкому кругу почитателей живописи. Работы его выставлялись с 1910 года и неоднократно экспонировались на выставках Общества саратовских художников и в художественном музее им. А.Н. Радищева.«Автор доносит до нас совершенно особый мир жизни ополченцев в военных условиях. Каждый рисунок – рассказ о каком-то событии из повседневной жизни ратников или о человеке. Издание каталога И.И. Константинова – это возможность представить материалы из собрания музея широкой аудитории и ввести их в научный оборот, тем самым способствуя сохранению этой части историко-культурного наследия», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.