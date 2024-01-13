В Саратове проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
С сегодняшнего дня до 29 февраля в Саратовской области пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2023/2024 учебного года.
Участникам предстоит продемонстрировать свои знания по 24 предметам.
Стартует региональный этап с французского языка, а завершится основами безопасности жизнедеятельности.
В этом году в олимпиаде примут участие школьники из 89 субъектов РФ и с федеральной территории «Сириус», в их числе более 2 тысяч обучающихся нашего региона.
По некоторым предметам региональный этап олимпиады проходит два дня и включает выполнение не только теоретических, но и практических заданий.
Инструкции, требования и консультационные вебинары можно найти на сайте олимпиады
(https://vserosolimp.edsoo.ru/region_way