В Саратове проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

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С сегодняшнего дня до 29 февраля в Саратовской области пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2023/2024 учебного года.Участникам предстоит продемонстрировать свои знания по 24 предметам.Стартует региональный этап с французского языка, а завершится основами безопасности жизнедеятельности.В этом году в олимпиаде примут участие школьники из 89 субъектов РФ и с федеральной территории «Сириус», в их числе более 2 тысяч обучающихся нашего региона.По некоторым предметам региональный этап олимпиады проходит два дня и включает выполнение не только теоретических, но и практических заданий.Инструкции, требования и консультационные вебинары можно найти на сайте олимпиады