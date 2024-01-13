На дорогах Саратова и области продолжает работу снегоуборочная техника

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В Волжском районе выполнены работы по очистке и обработке дорог, тротуаров и пешеходных зон по улицам Московская, Первомайская, Соколовогорская, Большая Затонская, Некрасова, Комсомольская, Волжская и др. В ночных мероприятиях было задействовано 32 единицы специализированной техники.В Ленинском районе продолжились работы по очистке тротуаров, пешеходных переходов, остановочных павильонов, проезжей части дорог, а также по погрузке и вывозу снега по улицам Шехурдина, просп. Строителей, Московское шоссе, Ровенская, Антонова и т.д. Было задействовано 8 человек и 34 единицы техники.В Октябрьском районе проводились работы по очистке от снега и наледи дорожного полотна и тротуаров по улицам Советская, Чапаева, Сакко и Ванцетти, Аткарская, 2-й Станционный пр. и другим. В работах было задействовано 17 единиц техники.В Кировском районе было задействовано 38 единиц специализированной техники. Работы проведены по улицам Мурманский проезд, Шехурдина, Челюскинцев, Безымянная, 1-й Магнитный проезд и другие.Во Фрунзенском районе было задействовано 15 единиц техники. Проводятся работы по очистке тротуаров, вывозу снега, подметанию тротуаров и дорожного полотна и обработке противогололедными материалами, расширению дорожного полотна по улицам пл. Кирова, Чапаева; Шелковичная, Новоузенская, Б. Садовая, Емлютина Радищева, М. Горького, Вольская, Дзержинского, Яблочкова, Хользунова и др.В Заводском районе велась очистка дорог и тротуаров от снега и наледи. Работы проведены на ул. Пензенская, Южная, Тульская и др. адресам.Ночью в Гагаринском районе шла уборка снега и посыпка скользких участков дорог. Были обработаны улицы в Дубках, населенных пунктах Расковского территориального управления, в других поселках и селах.На уборку снега в Саратове сегодня днем выведены 252 единицы специализированной техники и 254 рабочих. Перед коммунальными службами стоит задача в первую очередь обеспечить проезд по основным транспортным магистралям, а также организовать очистку подходов к социальным объектам, остановочным павильонам, лестниц, тротуаров на спусках и подъемах.Ночью на транзитных маршрутах Саратова работало 29 единиц техники. Сейчас дороги, ранее переданные на баланс области расчищает 26 спецмашин. Среди них КДМ (комбинированная дорожная машина), погрузчики и другой автотранспорт.На сегодня запланированы уборка и вывоз снега по улицам Соколовая (от Радищева до Вольской), Большая Горная (от Симбирской до Вознесенской), 50 лет Октября (от Технической до 3-й Дачной). В ночь на 10 января проводились аналогичные работы по Московскому шоссе, проспекту Строителей, улицам Шехурдина, Буровая, Соколовая.В 20 районах Саратовской области в ночь на 10 января шел снег, в некоторых районах была низовая метель и морось. Для расчистки дорог от снега и наледи и обработки противогололедными материалами на дорогах работало 87 единиц спецтехники. Например, в Турковском районе дороги расчищало 17 единиц автотехники, в Балашовском – 8, в Аркадакском – 9, на транзитных дорогах Саратова работало 12 единиц спецтехники. В части районов – техника находится в режиме дежурства.