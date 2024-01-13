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Ветераны почтили память бойцов спецназа

Новости
Ветераны почтили память бойцов спецназа

По инициативе председателя комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы, Героя России, участника специальной военной операции Александра Янкловича у мемориала «Памяти павших бойцов спецназа» состоялось памятное мероприятие, посвященное погибшим воинам двадцатого отряда спецназа.

Ветераны почтили память бойцов спецназа
Ветераны почтили память бойцов спецназа

Участники мероприятия почтили память о воинах минутой молчания, а также возложили цветы к монументу «Памяти павших бойцов спецназа».

«9 января 2000 года отряд «Двадцатка» попал в засаду. Ехали вызволять товарищей, но в итоге боевики убили девятерых спецназовцев. Эта дата стала днём памяти саратовских бойцов. В их честь осенью 2010 года был открыт памятник на Князевском взвозе. Всего в списке погибших - 28 бойцов отряда почти за четверть века», - сообщил руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов.