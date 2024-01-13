Саратовский лесовод стал лидером по итогам конкурса «Человек с Большой Буквы»

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По итогам ежегодного телеконкурса «Человек с Большой Буквы» в номинации «Прорыв» лидирующие позиции занял директор Черкасского лесхоза Алексей Никитин. Голосование за кандидатов в различных сферах жизни общества и трудовой деятельности завершилось сегодня в 12.00. Всего в голосовании принимало участие свыше 312 тысяч жителей.Потомственный лесовод Алексей Никитин окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». Трудовую деятельность начал сразу после окончания университета. В ноябре 2020 года назначен на должность директора государственного автономного учреждения «Черкасский лесхоз». За последние три года под его руководством лесовосстановление и лесоразведение специалисты выполнили на площади 858 га.«Замечательно, что есть такие конкурсы, когда жители могут проголосовать за человека дела, посвятившего свою профессиональную деятельность службе людям, службе нашему общему делу, сохранению природы. Для нас крайне важно участие в лесовосстановлении нашего региона каждого саратовца, каждого жителя региона. Большую помощь жители могут оказать, участвуя в наших акциях по высадке деревьев «Сад памяти» и «Сохраним лес», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Подведение окончательных итогов голосования и торжественное награждение героев телеконкурса состоится в конце января – начале февраля текущего года в Саратове.