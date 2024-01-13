С 1 января повышены МРОТ и минимальная заработная плата в Саратовской области

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В Саратовской области с 1 января минимальная заработная плата составляет 20 тысяч рублей. Соглашение об этом подписали Правительство Саратовской области, Федерация профсоюзных организаций Саратовской области, Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области в октябре прошлого года.Соглашение заключено в соответствии со статьей 133.1. Трудового кодекса Российской Федерации. Минимальная заработная плата в соответствии с соглашением устанавливается для работников, находящихся в трудовых отношениях с работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Саратовской области. Исключение составляют организации, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.Также напоминаем, что с 1 января этого года МРОТ на территории Российской Федерации установлен в размере 19242 руб.Обращаем внимание, в соответствии с Трудовым кодексом РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.