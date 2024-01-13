Комплексное развитие сельских территорий: Саратовская область вошла в топ-10 российских регионов по уровню финансирования
Накануне Нового года для жителей села Каменка Пугачевского района распахнул свои двери новый многофункциональный культурно-досуговый центр. На площади более 698 кв. м. разместились большой концертный зал и помещения для кружков, оборудованный тренажерный зал, библиотека, краеведческий центр.
Строительство завершилось в короткие сроки – за 8 месяцев 2023 года - и стало возможным благодаря государственной программе Комплексного развития сельских территорий, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Реализацию проекта поддержали спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Госдумы Николай Панков, Губернатор области Роман Бусаргин.
В текущем году, подчеркивают в региональном минсельхозе, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в рамках госпрограммы КРСТ будут продолжены.
- На 2024 год нами запланировано строительство МФЦ в селе Репное Балашовского района и станции по борьбе с болезнями животных в Красном Куте, где также будет проведена реконструкция стадиона. Кроме этого, в планах на этот год – реализация 68 проектов по благоустройству и строительство 33 км автодорог, - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.
Напомним, на мероприятия госпрограммы КРСТ в 2024 году Саратовской области выделено более 1,2 млрд средств федерального бюджета. Таким образом, регион вошел в топ-10 российских регионов по уровню финансирования комплексного развития сельских территорий.