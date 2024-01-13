Комплексное развитие сельских территорий: Саратовская область вошла в топ-10 российских регионов по уровню финансирования

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Накануне Нового года для жителей села Каменка Пугачевского района распахнул свои двери новый многофункциональный культурно-досуговый центр. На площади более 698 кв. м. разместились большой концертный зал и помещения для кружков, оборудованный тренажерный зал, библиотека, краеведческий центр.Строительство завершилось в короткие сроки – за 8 месяцев 2023 года - и стало возможным благодаря государственной программе Комплексного развития сельских территорий, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Реализацию проекта поддержали спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Госдумы Николай Панков, Губернатор области Роман Бусаргин.В текущем году, подчеркивают в региональном минсельхозе, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в рамках госпрограммы КРСТ будут продолжены.- На 2024 год нами запланировано строительство МФЦ в селе Репное Балашовского района и станции по борьбе с болезнями животных в Красном Куте, где также будет проведена реконструкция стадиона. Кроме этого, в планах на этот год – реализация 68 проектов по благоустройству и строительство 33 км автодорог, - рассказал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Напомним, на мероприятия госпрограммы КРСТ в 2024 году Саратовской области выделено более 1,2 млрд средств федерального бюджета. Таким образом, регион вошел в топ-10 российских регионов по уровню финансирования комплексного развития сельских территорий.