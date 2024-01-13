13 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 января
В региональном минтруде заработал единый бесплатный номер
17:00 | 12 января
Саратовский гроссмейстер Алексей Илюшин провел сеанс одновременной игры на
16:00 | 12 января
Российское общество «Знание» запустило онлайн-курс «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости»
15:00 | 12 января
Ярмарка на Театральной площади пройдет в усеченном формате из-за погоды
14:00 | 12 января
Ставка пени при просрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет превышать 9,5%
13:00 | 12 января
Более 40 региональных компаний участвуют в конкурсе отечественных брендов и свыше 80 идей подано на форум «Сильные идеи для нового времени»
12:00 | 12 января
10 старинных сельских Домов культуры будут капитально отремонтированы в 2024 году
11:00 | 12 января
Льготная финансовая поддержка остается наиболее востребованной у саратовского бизнеса
10:00 | 12 января
Саратовцев приглашают на экскурсию в Аткарск
09:04 | 12 января
На региональных дорогах продолжает работать снегоуборочная техника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцев приглашают принять участие в отборе по Президентской программе

Новости

9 января 2024 года объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2024 - 2025 учебном году по программам профессиональной переподготовки («Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации») с 9 января 2024 года по 22 марта 2024 года.


Реализация Государственного плана предусматривает подготовку, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами, перспективных руководителей высшего и среднего звена, крупного, среднего и малого бизнеса, рекомендованных организациями и прошедших конкурсный отбор по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление».

Стажировка на российских или зарубежных предприятиях сроком от 1 до 3 недель.

Подготовка специалистов направлена на обеспечение содействия российским предприятиям:
- в реализации проектов развития, разработанных в период обучения и стажировки;
- в расширении существующих и установлении новых деловых контактов с зарубежными и отечественными партнерами;
- в проведении целенаправленной кадровой политики.

66% от общей стоимости обучения специалистов оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов, 34% - за счет рекомендующей организации (или за счет средств специалиста). Общая стоимость обучения по программе – 60 тыс. рублей.

К участию в конкурсном отборе по Президентской программе допускаются граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в Саратовской области.

К конкурсу не допускаются государственные гражданские и муниципальные служащие.

Координаты Саратовской региональной комиссии: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 510 (управление кадровой политики и государственной службы Правительства области). Контактный телефон: (845 2) 27-92-58, e-mail: abasevaiv@saratov.gov.ru.