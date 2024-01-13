Саратовцев приглашают принять участие в отборе по Президентской программе

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Реализация Государственного плана предусматривает подготовку, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами, перспективных руководителей высшего и среднего звена, крупного, среднего и малого бизнеса, рекомендованных организациями и прошедших конкурсный отбор по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление».Стажировка на российских или зарубежных предприятиях сроком от 1 до 3 недель.Подготовка специалистов направлена на обеспечение содействия российским предприятиям:- в реализации проектов развития, разработанных в период обучения и стажировки;- в расширении существующих и установлении новых деловых контактов с зарубежными и отечественными партнерами;- в проведении целенаправленной кадровой политики.66% от общей стоимости обучения специалистов оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов, 34% - за счет рекомендующей организации (или за счет средств специалиста). Общая стоимость обучения по программе – 60 тыс. рублей.К участию в конкурсном отборе по Президентской программе допускаются граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в Саратовской области.К конкурсу не допускаются государственные гражданские и муниципальные служащие.Координаты Саратовской региональной комиссии: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 510 (управление кадровой политики и государственной службы Правительства области). Контактный телефон: (845 2) 27-92-58, e-mail: abasevaiv@saratov.gov.ru.