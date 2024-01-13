За пять лет в регионе по нацпроекту благоустроено 1138 территорий

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"Реализация нацпроекта в Саратовской области проходит под контролем губернатора Романа Бусаргина. За пять лет по проекту благоустроено 1138 территорий: 540 общественных и 598 дворовых. В формировании городской среды участвуют сами горожане, выбирая, какими именно должны стать города и посёлки. И, как результат, число граждан, участвующих во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства растет год от года. Так, в 2023 году в голосовании на платформе za.gorodsreda.ru приняли участие 360 тысяч жителей Саратовской области, в 2022 году - 296, а в 2021 году - 283", - отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.Напомним, цель проекта – к 2030 году улучшить качество городской среды в 1,5 раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.