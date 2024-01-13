Жители области совершили 35,6 млн поездок с использованием льготной транспортной карты

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В 2023 году жители Саратовской области воспользовались льготными транспортными картами 35,6 млн раз. Самое большое количество поездок – 3,2 млн – было совершено в октябре прошлого года.Проект «Льготная транспортная карта» был запущен по инициативе главы региона Романа Бусаргина в ноябре 2022 года. Благодаря проекту пассажирам-льготникам обеспечено максимальное удобство при оплате проезда.Право на льготный проезд в общественном транспорте имеют ветераны труда, ветераны боевых действий, инвалиды, школьники, дети из многодетных семей, дети участников специальной военной операции и другие категории.Напомним, 14 января заканчивается возможность пополнения льготной транспортной карты на текущий месяц. С 15 января начнется пополнение карт на февраль 2024 года.Пополнение можно производить в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.Удобно пополнять транспортную карту онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».Пополнение поездок также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять льготную транспортную карту не нужно.