В Саратовской области заработали новые выплаты для военнослужащих

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«Задание по набору на контракт на территории области в минувшем году выполнено в полном объеме. Работа будет продолжена в 2024 году. Производиться будет как доукомплектование действующих воинских частей, так и формирование новых подразделений. Льготы и гарантии сохранятся в прежнем объеме», - отметил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту г.Саратова Дмитрий Дудаков.Для военнослужащих, проходящих службу по контракту, сохраняются единовременные выплаты: федеральная (по линии Минобороны РФ) - в размере 195 тысяч рублей и региональная - в размере 50 тысяч рублей за заключение контракта о прохождении военной службы. Кроме того, с декабря 2023 года в Саратове, Балаковском, Петровском и Энгельсском районах предоставляется муниципальная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. Таким образом, военнослужащие, проживающие в данных муниципалитетах, вправе единовременно получить 295 тысяч рублей.В пункте отбора напомнили, что ежемесячное денежное довольствие для участников СВО составляет от 210 тысяч рублей. Кроме того, участники СВО имеют статус ветеранов боевых действий и могут претендовать на соответствующие льготы.Заключить контракт на 1 год, 2 года и 3 года могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет в случае успешного прохождения медицинской комиссии.Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» (https://contract.gosuslugi.ru/) или сайте службапоконтракту.рф.По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.