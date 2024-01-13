В Саратовской области заработали новые выплаты для военнослужащих
В пункте отбора на военную службу по контракту г.Саратова рассказали об итогах работы в 2023 году.
«Задание по набору на контракт на территории области в минувшем году выполнено в полном объеме. Работа будет продолжена в 2024 году. Производиться будет как доукомплектование действующих воинских частей, так и формирование новых подразделений. Льготы и гарантии сохранятся в прежнем объеме», - отметил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту г.Саратова Дмитрий Дудаков.
Для военнослужащих, проходящих службу по контракту, сохраняются единовременные выплаты: федеральная (по линии Минобороны РФ) - в размере 195 тысяч рублей и региональная - в размере 50 тысяч рублей за заключение контракта о прохождении военной службы. Кроме того, с декабря 2023 года в Саратове, Балаковском, Петровском и Энгельсском районах предоставляется муниципальная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. Таким образом, военнослужащие, проживающие в данных муниципалитетах, вправе единовременно получить 295 тысяч рублей.
В пункте отбора напомнили, что ежемесячное денежное довольствие для участников СВО составляет от 210 тысяч рублей. Кроме того, участники СВО имеют статус ветеранов боевых действий и могут претендовать на соответствующие льготы.
Заключить контракт на 1 год, 2 года и 3 года могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет в случае успешного прохождения медицинской комиссии.
Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» (https://contract.gosuslugi.ru/) или сайте службапоконтракту.рф.
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.