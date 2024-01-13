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В охотничьих угодьях Саратовской области выявлены случаи охоты на косуль без разрешений

Новости
На новогодних праздниках сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области выявили в ходе рейдов в охотничьих угодьях 11 административных правонарушений в сфере правил охоты. Кроме того, были зафиксированы случаи добычи копытных животных без разрешений.



Так, 2 января на территории Ртищевского района в общедоступном охотничьем угодье была незаконно добыта косуля. В отношении нарушителя составлен административный протокол (ч.2 ст. 7.11 КоАП РФ), материалы будут направлены в суд для принятия решения о лишении права охоты на срок до 3 лет. Также ему придется возместить ущерб государству — 120 тысяч рублей за 1 косулю.

8 января в Гагаринском районе в закрепленном охотничьем угодье производственный охотинспектор обнаружил место добычи копытных животных. Далее по следам на снегу было установлено место их разделки в одном из строений, там нашли 3 шкуры и 3 головы сибирской косули.

На место вызвали сотрудников полиции, в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по установлению человека, который добыл этих животных. Действия браконьера подпадают под статью 258 УК РФ — это до 5 лет лишения свободы.