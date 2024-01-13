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Ученые СГТУ создали технику для эффективной уборки снега

Новости
Ученые СГТУ создали технику для эффективной уборки снега


Ученые СГТУ имени Гагарина Ю.А. разработали снегоуборочную машину, которая позволит эффективнее очищать дороги от снега различной плотности и убирать снежные валы высотой до одного метра.

Авторами и разработчиками являются ведущий инженер-конструктор ООО «Спецдортехника», кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная геометрия и основы САПР» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Сергей Иванов, начальник отдела дорожного оборудования предприятия Александр Тупиков и инженер-конструктор Илья Юдаев, студент СГТУ Алексей Акульшин.

Разработанная снегоуборочная машина агрегатируется почти с любыми тракторами. Система «открытой» уборки позволяет убирать снег различной плотности – от снежной «каши» до смерзшегося, высотой снежного вала до одного метра, с дальностью отбрасывания до 25 метров. Эффективен снегоуборщик и при работе в городских условиях, где в движении обеспечивает погрузку снега в большегрузный самосвал.

Главным преимуществом разработки является высокая производительность при измельчении и перемещении снежной массы. Ученые достигли такого результата благодаря усовершенствованию фрезерно-роторного барабана, в конструкции которого совмещены фрезерные подгребающие и отбрасывающие лопатки. Это позволяет уменьшить динамические нагрузки, которые действуют на оборудование и базовую машину, что продлевает срок службы техники.

Разработчики уверены, что снегоуборщик будет широко востребован среди дорожных организаций и коммунальных служб региона и страны.