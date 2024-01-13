Ученые СГТУ создали технику для эффективной уборки снега

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Ученые СГТУ имени Гагарина Ю.А. разработали снегоуборочную машину, которая позволит эффективнее очищать дороги от снега различной плотности и убирать снежные валы высотой до одного метра.Авторами и разработчиками являются ведущий инженер-конструктор ООО «Спецдортехника», кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная геометрия и основы САПР» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Сергей Иванов, начальник отдела дорожного оборудования предприятия Александр Тупиков и инженер-конструктор Илья Юдаев, студент СГТУ Алексей Акульшин.Разработанная снегоуборочная машина агрегатируется почти с любыми тракторами. Система «открытой» уборки позволяет убирать снег различной плотности – от снежной «каши» до смерзшегося, высотой снежного вала до одного метра, с дальностью отбрасывания до 25 метров. Эффективен снегоуборщик и при работе в городских условиях, где в движении обеспечивает погрузку снега в большегрузный самосвал.Главным преимуществом разработки является высокая производительность при измельчении и перемещении снежной массы. Ученые достигли такого результата благодаря усовершенствованию фрезерно-роторного барабана, в конструкции которого совмещены фрезерные подгребающие и отбрасывающие лопатки. Это позволяет уменьшить динамические нагрузки, которые действуют на оборудование и базовую машину, что продлевает срок службы техники.Разработчики уверены, что снегоуборщик будет широко востребован среди дорожных организаций и коммунальных служб региона и страны.