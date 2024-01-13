В Саратовской области расширяют производство технологичных тканей

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В 2023 году реализован первый этап на сумму более 300 млн рублей. Проведены монтаж нового оборудования, ремонт производственных и бытовых помещений, работы по повышению эффективности процессов.Как отметили в компании, высокий внутренний спрос на технологичные ткани и поддержка государства в виде льготного финансирования от Фонда развития промышленности РФ позволят в 2024 году приступить ко второму этапу модернизации производства. Объем инвестиций только в основное оборудование составит 500 млн рублей.По итогам реализации инвестпроекта ожидается увеличение производственных мощностей на 50% и усиление позиций компании из Саратовской области на потребительском рынке.«Балтекс» - текстильное предприятие полного технологического цикла: от разработки до серийного производства функциональных материалов. Является производителем и поставщиком высокопрочных полиамидных тканей.