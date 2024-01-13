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В регионе планируется создать около 10 новых туристических объектов

Новости / Путешествия
Выгодное территориальное расположение, обилие природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов позволяют развивать в Саратовской области условия для внутреннего и въездного туризма.

В ближайшее время в регионе планируется создать около 10 новых объектов для размещения туристов. Наиболее востребованным направлением является развитие глэмпингов.

Земельный участок, выбранный инвестором, должен соответствовать концепции проекта и иметь подходящий вид разрешенного использования. Ставка арендной платы устанавливается в зависимости от вида разрешенного строительства и места размещения. Корпорацией развития Саратовской области в настоящее время формируется реестр свободных площадок для туризма.

«На сегодняшний день из доступных для инвесторов мер поддержки при реализации проектов в сфере туризма в регионе предусмотрено предоставление земельного участка в аренду без торгов, снижение налога на имущество. Для инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, подлежащих реализации в 2024 году, доступно возмещение части затрат. Также есть возможность получения льготных кредитов», - отметила первый замминистра инвестиционной политики Вера Лазукина.