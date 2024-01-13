Саратовские студенты завершили обучение в «Мастерской гостеприимства #МояВолга»

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Внутренний и въездной туризм в России стал одной из самых растущих отраслей экономики. На туристическом рынке произошла переориентация запросов на отдых и путешествия внутри страны. Аналогичная тенденция отмечена в Саратовской области.Чтобы студенты уже в процессе обучения могли получить практические навыки и компетенции, понимание текущих трендов и особенностей работы объектов туризма, реализуется проект «Мастерская гостеприимства #МояВолга». Он направлен на интеграцию студентов и молодежи в развитие туризма в Саратовской области. Перед ними стоит задача качественного приема гостей в регионе, формирования достойного туристического продукта и предоставления высокого уровня сервиса на объектах индустрии.Одно из ключевых мероприятий проекта - обучающая программа с теоретическими и практическими занятиями с привлечением профессионалов отрасли. Участники мастерской посетили действующие туристические агентства, туроператорские компании, гостиницы и другие объекты, оказывающие соответствующие услуги, встретились с собственниками и директорами организаций, посетили различные туристические достопримечательности.Инициатива реализуется при поддержке конкурса социальных проектов, реализуемого министерством внутренней политики и общественных отношений области.