Открыт прием заявок на IV Национальный конкурс «ПРОФ-IT. Инновация»

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IT-компании Саратовской области могут стать участниками IV Национального конкурса «ПРОФ-IT. Инновация».Подать заявку до 29 февраля 2024 года могут микропредприятия, предприятия малого, среднего, крупного бизнеса, инициаторы стартапов и представители некоммерческих организаций, работающие в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.В этом году разработчики поборются за право называться лучшими в следующих номинациях:- «Большие данные»;- «Технологии умного города»;- «Аналитика данных»;- «Искусственный интеллект»;- «Цифровой двойник»;- «Технологии беспроводной связи»;- «Технологии виртуальной и дополненной реальности»;- «Информационная безопасность»;- «Управление информационными ресурсами»;- «Идентификация и аутентификация»;- «Облачные технологии»;- «Стартап».Ознакомиться с Положение и получить доступ к Личному кабинету можно на сайте https://digit.d-russia.ru/. В финале участников ждет защита презентаций в формате онлайн. Каждый проект получит краткую рецензию по итогам оценки.Победители будут награждены в рамках XII Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2024».