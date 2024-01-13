13 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
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Открыт прием заявок на IV Национальный конкурс «ПРОФ-IT. Инновация»

Новости
Открыт прием заявок на IV Национальный конкурс «ПРОФ-IT. Инновация»


IT-компании Саратовской области могут стать участниками IV Национального конкурса «ПРОФ-IT. Инновация».

Подать заявку до 29 февраля 2024 года могут микропредприятия, предприятия малого, среднего, крупного бизнеса, инициаторы стартапов и представители некоммерческих организаций, работающие в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

В этом году разработчики поборются за право называться лучшими в следующих номинациях:

- «Большие данные»;
- «Технологии умного города»;
- «Аналитика данных»;
- «Искусственный интеллект»;
- «Цифровой двойник»;
- «Технологии беспроводной связи»;
- «Технологии виртуальной и дополненной реальности»;
- «Информационная безопасность»;
- «Управление информационными ресурсами»;
- «Идентификация и аутентификация»;
- «Облачные технологии»;
- «Стартап».

Ознакомиться с Положение и получить доступ к Личному кабинету можно на сайте https://digit.d-russia.ru/. В финале участников ждет защита презентаций в формате онлайн. Каждый проект получит краткую рецензию по итогам оценки.
Победители будут награждены в рамках XII Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2024».