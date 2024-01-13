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Саратовские волонтеры провели мастер-классы для посетителей Международной выставки-форума «Россия»

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Саратовские волонтеры провели мастер-классы для посетителей Международной выставки-форума «Россия»


Атмосферу рождественского чуда и семейного очага на выставке «Россия» подарили всем гостям павильона Саратовской области волонтеры «Мастерская чудес» АНО «Мы вместе детям». Все желающие посетители смогли присоединиться к мастер-классам по созданию и декору рождественских свечей.

«Во время мастер-класса гости стенда узнают интересные исторические факты о свечах и воске, делают своими руками рождественскую композицию, украшают её шишками, лентами, ароматными корицей и сушеным апельсином. Потрясающая новогодняя атмосфера добра, тепла и уюта. Ждем всех! Спешите делать добро, и оно обязательно к вам вернется», - поделилась впечатлениями руководитель АНО «Мы вместе детям» Елена Шебалова.

Мероприятие стало частью обширной образовательной программы Международной выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Общество «Знание».

«Январь на выставке-форуме «Россия» объявлен как месяц спортивный и молодёжный. Мы вместе с коллегами из министерства спорта подготовили множество активностей познавательных и развлекательных. Будем знакомить всех гостей с особенностями нашего региона, расскажем о достижениях саратовской молодёжи, ведь нам безусловно, есть чем гордиться», - рассказала председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.