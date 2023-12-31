31 декабря 2023 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
12:16 | 31 декабря
Поздравление с Новым годом для жителей Саратовской области от известного писателя и ученого Жанны Андриевской
09:00 | 31 декабря
Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом и Рождеством
18:54 | 30 декабря
Посол Русского мира Жанна Андриевская вручила подарки детям
22:33 | 29 декабря
Передвижной выставочный проект, посвященный С.В. Рахманинову, продолжит свою работу
12:00 | 29 декабря
Развивать туризм в Саратовской области станет еще проще
11:00 | 29 декабря
Предприниматели приглашаются к участию в конкурсе российских брендов
10:00 | 29 декабря
Лидер саратовских «Офицеров России» получил высокую оценку на федеральном уровне за помощь участникам СВО
09:00 | 29 декабря
В Саратовской области стартовала предновогодняя донорская акция
18:00 | 28 декабря
В Саратовской области газифицировали храм XIX века
17:35 | 28 декабря
В Питерке завершается строительство новой поликлиники
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом и Рождеством

Новости
Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом и Рождеством

Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

Это наши самые любимые и добрые праздники. Они дарят надежду и несут в каждый дом тепло и любовь, радость встреч с родными, близкими и друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу!
Я благодарю всех, кто живет и работает в нашем округе. Вместе мы достойно прошли непростой, но плодотворный 2023 год. Вместе боролись с новыми вызовами, трудились на наше общее благо. Поддерживая друг друга, мы добивались успехов в экономике, науке, спорте, искусстве, реализовали много важных социально значимых проектов. Многие отправились защищать нашу страну – мы думаем о вас, желаем вам вернуться живыми и здоровыми, отстояв честь и суверенитет нашей большой страны. Мы стараемся делать все, чтобы вы ни в чем не нуждались и поддерживаем ваших близких.
Друзья! Сейчас нам важно взять с собой в новый год опыт 2023-го – сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и общем будущем. Убежден, что и в грядущем году совместная работа поможет добиться воплощения в жизнь намеченных планов, а наступающий 2024-й станет временем новых свершений и реализации всех добрых замыслов!
Желаю вам счастья, здоровья, оптимизма, отличного настроения, тепла, уюта и добра! Пусть все желания исполнятся!
С наступающим 2024 годом!