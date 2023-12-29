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Развивать туризм в Саратовской области станет еще проще

Новости
Развивать туризм в Саратовской области станет еще проще

Завершен конкурсный отбор субъектов РФ на предоставление единой субсидии на развитие туризма. Критериями отбора являлось наличие на территории субъекта национального туристического маршрута, объем номерного фонда и ежегодный туристический поток.

По результатам отбора Саратовская область попала в топ-30 субъектов с наибольшим объемом финансирования. В 2024 году регион получит на развитие туризма 82,1 млн рублей. Субсидия может быть использована для поддержки проектов по следующим направлениям:

- государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры,

- поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах РФ,

- реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города.