Предприниматели приглашаются к участию в конкурсе российских брендов

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АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Фондом «Росконгресс» проводится второй сезон конкурса растущих российских брендов.Цель конкурса - популяризация растущих российских брендов и организация поддержки их продвижения на отечественном рынке.Бренды-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также грантовую поддержку.Заявки принимаются по пяти номинациям: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "Информационные технологии", "Высокие технологии".Участниками конкурса могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства.Заявки принимаются до 15 января 2024 года на сайте: идея.росконгресс.рф/brand.«Конкурс - хорошая возможность для региональных предпринимателей заявить о себе, продемонстрировать качество своей продукции. В первом сезоне конкурса Саратовская область вошла в десятку самых активных, представив 104 региональных бренда», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.