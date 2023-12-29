29 декабря 2023 ПЯТНИЦА
Новости
12:00 | 29 декабря
Развивать туризм в Саратовской области станет еще проще
11:00 | 29 декабря
Предприниматели приглашаются к участию в конкурсе российских брендов
10:00 | 29 декабря
Лидер саратовских «Офицеров России» получил высокую оценку на федеральном уровне за помощь участникам СВО
09:00 | 29 декабря
В Саратовской области стартовала предновогодняя донорская акция
18:00 | 28 декабря
В Саратовской области газифицировали храм XIX века
17:35 | 28 декабря
В Питерке завершается строительство новой поликлиники
17:00 | 28 декабря
Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО
16:00 | 28 декабря
Министр подарил юному саратовцу экскурсию на Балаковскую АЭС
14:57 | 28 декабря
Саратовские общественники и эксперты оценили подготовку к президентским выборам
13:00 | 28 декабря
Колледжи и техникумы Саратовской области показали возможности профессионального обучения на Международной выставке-форуме «Россия»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Лидер саратовских «Офицеров России» получил высокую оценку на федеральном уровне за помощь участникам СВО

Новости
Лидер саратовских «Офицеров России» получил высокую оценку на федеральном уровне за помощь участникам СВО

В Центральном доме Российской армии состоялась Всероссийская конференция Общероссийской общественной организации «Офицеры России». В мероприятии приняли участие более 200 офицеров – участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, 20 Героев России и Героев Советского Союза, представители Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства России, региональных отделений «Офицеров России».

В ходе мероприятия Почетной грамотой организации награжден председатель Президиума Саратовского регионального отделения «Офицеров России» в Саратовской области Владимир Незнамов за помощь и содействие военнослужащим и добровольцам, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции. Федеральную награду вручил руководитель Центрального исполкома «Офицеров России», генерал-лейтенант Александр Михайлов.

«Никогда в последние десятилетия не было такого единения общества и армии. И сегодня практически нет такого человека, который бы не старался приблизить победу. Мы сделали очень много и надеемся, что сделаем еще больше, потому что за плечами наших воинов, наших волонтеров не только мужество и отвага, но и опыт, знания и самое главное – традиции», - подчеркнул Александр Георгиевич.

Отметим, что в Саратовской области при содействии Владимира Незнамова реализуется проект по созданию Центра реабилитации ветеранов «Патриот», в рамках работы которого будет предоставляться помощь участникам специальной военной операции, ветеранам военной службы. Проект является победителем областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.