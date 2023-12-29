Лидер саратовских «Офицеров России» получил высокую оценку на федеральном уровне за помощь участникам СВО

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В Центральном доме Российской армии состоялась Всероссийская конференция Общероссийской общественной организации «Офицеры России». В мероприятии приняли участие более 200 офицеров – участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, 20 Героев России и Героев Советского Союза, представители Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства России, региональных отделений «Офицеров России».В ходе мероприятия Почетной грамотой организации награжден председатель Президиума Саратовского регионального отделения «Офицеров России» в Саратовской области Владимир Незнамов за помощь и содействие военнослужащим и добровольцам, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции. Федеральную награду вручил руководитель Центрального исполкома «Офицеров России», генерал-лейтенант Александр Михайлов.«Никогда в последние десятилетия не было такого единения общества и армии. И сегодня практически нет такого человека, который бы не старался приблизить победу. Мы сделали очень много и надеемся, что сделаем еще больше, потому что за плечами наших воинов, наших волонтеров не только мужество и отвага, но и опыт, знания и самое главное – традиции», - подчеркнул Александр Георгиевич.Отметим, что в Саратовской области при содействии Владимира Незнамова реализуется проект по созданию Центра реабилитации ветеранов «Патриот», в рамках работы которого будет предоставляться помощь участникам специальной военной операции, ветеранам военной службы. Проект является победителем областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.