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В Саратовской области стартовала предновогодняя донорская акция

Новости
В Саратовской области стартовала предновогодняя донорская акция

В Саратовском областном центре крови стартовала предновогодняя донорская акция «Выбери вектор донорства и здоровья». В первый день акции кровь и ее компоненты сдали 140 доноров в Саратове, Энгельсе и Балашове.

Открытие акции провели директор АНО «Центр социальных проектов «Донор Волга» Сергей Замчалов и главный врач центра крови Евгений Аверьянов. Гостем мероприятия стал начальник отдела министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Олег Ткачев. В роли Деда Мороза выступил почетный донор России Алексей Храбров. Также в мероприятии приняли участие почетные доноры, медработники и волонтеры.

«В первый день акции в медицинские учреждения Саратовской области для лечения нуждающихся в переливании крови жителей региона направлено 350 доз компонентов крови. На сегодняшний день в переливании крови нуждается порядка 15 тысяч человек. Отмечу, что не смотря на холодную погоду, в Саратовском областном центре крови царила теплая и душевная атмосфера», - сообщил Сергей Замчалов.

В завершение мероприятия замглавврача Татьяна Благовидова провела экскурсию и ответила на вопросы о донорстве в Саратовской области, а Дед Мороз вручил донорам, волонтерам, медработникам и другим участникам мероприятия подарки.

Акцию проводит АНО «Центр социальных проектов «Донор Волга» в рамках проекта «Партнерское наставничество – вектор развития донорства крови» при поддержке Фонда президентских грантов и Саратовского областного центра крови.