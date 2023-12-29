В Саратовской области газифицировали храм XIX века

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В Саратовской области газифицировали храм Казанской иконы Божией Матери в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района.Работники «Газпром газораспределение Саратовская область» построили газопровод протяженностью 15 метров, а также установили два газовых котла и выполнили пусконаладочные работы.«Храм в Сухом Карабулаке является объектом культурного наследия Саратовской области. В настоящее время там идут реставрационные работы, газификация позволит проводить их и в холодное время года», – отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Вячеслав Башунов.Каменная церковь с колокольней в селе Сухой Карабулак была построена по инициативе местного землевладельца князя Владимира Алексеевича Щербатова в 1860 году. В приходе работала церковная школа. В советское время храм был закрыт. Православный приход в селе был восстановлен в 2001 году. Здание храма является объектом культурного наследия регионального значения.