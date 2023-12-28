Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО

просмотров: 55

На протяжении длительного периода студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа оказывают гуманитарную и иную помощь мобилизованным и их семьям. В декабре 2023 года студенты строительных специальностей под руководством мастера производственного обучения колледжа полностью отремонтировали кухонную зону и санузел для матери бойца, находящегося в зоне СВО.Женщина - пенсионерка, живет одна в старом доме. Раньше многие проблемы ей помогал решать сын. Но уже более полугода он находится в горячей точке. Ребята колледжа выполнили большой объём работ: устранили плесень и грибок на стенах и потолках, отштукатурили и покрасили стены, потолок, устранили неполадки в санузле.В канун Нового года администрация и студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа вместе с депутатом Саратовской городской Думы Ириной Видиной навестили пенсионерку и поздравили её с днем рождения и с наступающим праздником.