28 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 28 декабря
Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО
16:00 | 28 декабря
Министр подарил юному саратовцу экскурсию на Балаковскую АЭС
14:57 | 28 декабря
Саратовские общественники и эксперты оценили подготовку к президентским выборам
13:00 | 28 декабря
Колледжи и техникумы Саратовской области показали возможности профессионального обучения на Международной выставке-форуме «Россия»
12:00 | 28 декабря
Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
11:00 | 28 декабря
Жителям Лётного городка Энгельса произведут перерасчет почти на 700 тысяч рублей
10:00 | 28 декабря
Определен лучший лектор из вузов Саратовской области
09:00 | 28 декабря
Саратовские проекты по донорству крови признаны лучшими на федеральном уровне
18:00 | 27 декабря
В будущем году в регионе продолжится ремонт тротуаров
17:00 | 27 декабря
В Саратове построен завод по производству кормов для рыб
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО

Новости
Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО


На протяжении длительного периода студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа оказывают гуманитарную и иную помощь мобилизованным и их семьям. В декабре 2023 года студенты строительных специальностей под руководством мастера производственного обучения колледжа полностью отремонтировали кухонную зону и санузел для матери бойца, находящегося в зоне СВО.

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО

Женщина - пенсионерка, живет одна в старом доме. Раньше многие проблемы ей помогал решать сын. Но уже более полугода он находится в горячей точке. Ребята колледжа выполнили большой объём работ: устранили плесень и грибок на стенах и потолках, отштукатурили и покрасили стены, потолок, устранили неполадки в санузле.

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО

В канун Нового года администрация и студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа вместе с депутатом Саратовской городской Думы Ириной Видиной навестили пенсионерку и поздравили её с днем рождения и с наступающим праздником.