Министр подарил юному саратовцу экскурсию на Балаковскую АЭС

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Министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов исполнил новогоднюю мечту 12-летнего Матвея из Саратова.О желании посетить Балаковскую АЭС мальчик рассказал в своем письме для акции «Елка желаний».Экскурсию по одному из крупнейших предприятий атомной энергетики России для Матвея и его мамы провел заместитель главного инженера Сергей Гончаренко.Мальчик узнал об устройстве атомной станции, побывал в машинном зале и посетил блочный щит управления.Матвей после экскурсии признался, что в будущем он хочет стать атомщиком и работать на Балаковской АЭС.Перед Новым годом сбылась мечта и 18-летней Анастасии из ЛНР. Она получила в подарок от министра картину из кристальной мозаики.«Детские мечты должны обязательно сбываться. Я познакомился с двумя прекрасными ребятами - Матвеем и Анастасией. Мне очень приятно, что смог их порадовать. Также хочу выразить благодарность руководству Балаковской АЭС, что помогли осуществить желание Матвея», - рассказал Александр Колоколов.