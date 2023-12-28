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Министр подарил юному саратовцу экскурсию на Балаковскую АЭС

Новости
Министр подарил юному саратовцу экскурсию на Балаковскую АЭС


Министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов исполнил новогоднюю мечту 12-летнего Матвея из Саратова.

О желании посетить Балаковскую АЭС мальчик рассказал в своем письме для акции «Елка желаний».

Экскурсию по одному из крупнейших предприятий атомной энергетики России для Матвея и его мамы провел заместитель главного инженера Сергей Гончаренко.

Мальчик узнал об устройстве атомной станции, побывал в машинном зале и посетил блочный щит управления.

Матвей после экскурсии признался, что в будущем он хочет стать атомщиком и работать на Балаковской АЭС.

Перед Новым годом сбылась мечта и 18-летней Анастасии из ЛНР. Она получила в подарок от министра картину из кристальной мозаики.

«Детские мечты должны обязательно сбываться. Я познакомился с двумя прекрасными ребятами - Матвеем и Анастасией. Мне очень приятно, что смог их порадовать. Также хочу выразить благодарность руководству Балаковской АЭС, что помогли осуществить желание Матвея», - рассказал Александр Колоколов.