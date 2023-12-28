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Саратовские общественники и эксперты оценили подготовку к президентским выборам

Новости
Саратовские общественники, правоведы и политологи прокомментировали доклад Ассоциации «Независимый общественной мониторинг» «Отвечая на вызовы времени: подготовка к выборам Президента Российской Федерации 2024 года».

В докладе представлен анализ готовности избирательной, политической и общественной системы к выборам Президента Российской Федерации в 2024 году. Особое внимание уделено оценке состояния правовой системы, института общественного контроля за выборами, готовности избирательных комиссий, инструментов отражения актуальных рисков и угроз в информационной сфере. Авторы доклада отмечают, что в России созданы все условия для проведения выборов Президента по высоким стандартам: подготовлена чёткая законодательная база, разработаны удобные и безопасные формы голосования, действует масштабная система общественного контроля.

Председатель Общественной палаты региона, руководитель регионального Штаба общественного наблюдения за выборами Борис Шинчук:

«Общественная палата Саратовской области, общественные советы в муниципальных районах и городских округах активно включены в процесс подготовки к выборам Президента Российской Федерации. Сформированы и работают региональный Штаб общественного наблюдения за выборами, муниципальные штабы. Сложившаяся инфраструктура общественного наблюдения позволяет закрывать весь комплекс вопросов – от подготовки общественных наблюдателей до мониторинга избирательного процесса и информационного пространства и экспертной оценки происходящих событий.

Большое внимание традиционно уделяется подготовке общественных наблюдателей. В этих целях в муниципальных районах проводятся обучающие семинары, в ходе которых будущих наблюдателей знакомят с особенностями и правовым регулированием выборов в Российской Федерации, правовым статусом, правами и обязанностями общественного наблюдателя, практиками информационной работы в дни голосования, прорабатываются различные практические кейсы.

Анализируя выборы прошлых лет, можно сказать, что Саратовская область имеет положительный практический опыт проведения выборов и обеспечения организации общественного наблюдения. Общественный контроль за проведением президентских выборов на территории Саратовской области будет обеспечен в полном объеме».