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Колледжи и техникумы Саратовской области показали возможности профессионального обучения на Международной выставке-форуме «Россия»

Новости
Колледжи и техникумы Саратовской области показали возможности профессионального обучения на Международной выставке-форуме «Россия»

В Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стенд Саратовской области на весь декабрь превратился в настоящую образовательную площадку. Каждый день здесь проходят мастер-классы, лекции, интеллектуальные игры и викторины от лучших образовательных учреждений нашей области. В период с 18 по 24 декабря колледжи и техникумы области, в том числе участники федерального проекта «Профессионалитет», организовали самые различные мероприятия.

Педагоги Энгельсского промышленно-экономического колледжа Владимир Красильников и Евгения Петрушкова показали интерактивный мастер-класс «Саратовский опыт по 3D-технологиям в образовании и 4D-производству», поделились опытом работы в кластере «Машиностроение».

Вольский педагогический колледж специально для выставки-форума разработал интерактив «Коммуникационная платформа «ПроПедагогика». Образовательным кластером Саратовской области «Педагогика – регион 64» был представлен инновационный проект по сопровождению профессиональной карьеры будущего педагога «Педагогический парк». Гости интерактива приняли участие в профессиональных пробах, поработали с современным интерактивным оборудованием.

Преподаватель Балашовского техникума механизации сельского хозяйства Роман Константинов поделился опытом работы в федеральном проекте «Профессионалитет», провел несколько сессий для посетителей, где гости выставки смогли увидеть все лаборатории кластера, а также узнать о перспективах развития техникума и кластере «Средства массовой информации и коммуникационные технологии».

На этой неделе свой опыт и перспективы развития продемонстрирует Саратовский областной институт развития образования. В программе для гостей запланированы новогодние мастер-классы детского технопарка «Кванториум», интерактивные лекции и различные квизы.