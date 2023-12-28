Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
В связи с новогодними праздниками в режим работы центров «Мои Документы» региона внесены следующие изменения:
– 30 декабря 2023 года центры работают согласно действующему графику;
– с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года – выходные дни;
– с 9 января 2024 года – центры возобновляют работу согласно действующему графику.
Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы сети центров «Мои Документы» области 8 (8452) 65-39-69.