28 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 28 декабря
Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО
16:00 | 28 декабря
Министр подарил юному саратовцу экскурсию на Балаковскую АЭС
14:57 | 28 декабря
Саратовские общественники и эксперты оценили подготовку к президентским выборам
13:00 | 28 декабря
Колледжи и техникумы Саратовской области показали возможности профессионального обучения на Международной выставке-форуме «Россия»
12:00 | 28 декабря
Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
11:00 | 28 декабря
Жителям Лётного городка Энгельса произведут перерасчет почти на 700 тысяч рублей
10:00 | 28 декабря
Определен лучший лектор из вузов Саратовской области
09:00 | 28 декабря
Саратовские проекты по донорству крови признаны лучшими на федеральном уровне
18:00 | 27 декабря
В будущем году в регионе продолжится ремонт тротуаров
17:00 | 27 декабря
В Саратове построен завод по производству кормов для рыб
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники

Новости
Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники

В связи с новогодними праздниками в режим работы центров «Мои Документы» региона внесены следующие изменения:

– 30 декабря 2023 года центры работают согласно действующему графику;
– с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года – выходные дни;
– с 9 января 2024 года – центры возобновляют работу согласно действующему графику.

Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы сети центров «Мои Документы» области 8 (8452) 65-39-69.