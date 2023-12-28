28 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 28 декабря
Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО
16:00 | 28 декабря
Министр подарил юному саратовцу экскурсию на Балаковскую АЭС
14:57 | 28 декабря
Саратовские общественники и эксперты оценили подготовку к президентским выборам
13:00 | 28 декабря
Колледжи и техникумы Саратовской области показали возможности профессионального обучения на Международной выставке-форуме «Россия»
12:00 | 28 декабря
Определен график работы центров «Мои Документы» в новогодние праздники
11:00 | 28 декабря
Жителям Лётного городка Энгельса произведут перерасчет почти на 700 тысяч рублей
10:00 | 28 декабря
Определен лучший лектор из вузов Саратовской области
09:00 | 28 декабря
Саратовские проекты по донорству крови признаны лучшими на федеральном уровне
18:00 | 27 декабря
В будущем году в регионе продолжится ремонт тротуаров
17:00 | 27 декабря
В Саратове построен завод по производству кормов для рыб
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жителям Лётного городка Энгельса произведут перерасчет почти на 700 тысяч рублей

Новости
Жителям Лётного городка Энгельса произведут перерасчет почти на 700 тысяч рублей


В комитете по ЖКХ администрации Энгельсского района состоялось рабочее совещание по вопросу проведения перерасчета за некачественные коммунальные услуги жителям микрорайона Лётный городок. В многоквартирные дома и социальные объекты данного микрорайона тепловую энергию поставляет компания «Тура». В результате крупной аварии в котельной, произошедшей в декабре, без качественного отопления и горячей воды осталось 5 тысяч человек.

По поручению главы региона Романа Бусаргина до стабилизации ситуации с подачей коммунальных услуг в микрорайоне ежедневно работали сотрудники Государственной жилищной инспекции области и Энгельсской администрации. Жилищной инспекцией было объявлено предостережение в адрес ООО ТК «Тура» с требованием в беззаявительном порядке произвести перерасчет жителям за отопление и горячую воду.

Теплоснабжающая организация сообщила, что по всем многоквартирным домам за период с 8 по 10 декабря жителям будет произведен перерасчет за отопление в связи с отсутствием и предоставлением некачественной услуги. В некоторых домах перерасчет будет произведен уже в платежных документах за декабрь, а в других - в платежных документах за январь.

В связи с тем, что в многоквартирных домах микрорайона наблюдались проблемы с горячим водоснабжением и месяцем ранее, в платежных документах за декабрь жителям будет снижена плата и за данную коммунальную услугу. В платежных документах за январь жители увидят уже перерасчет за некачественное предоставление горячего водоснабжения в декабре.

«Если говорить о суммах перерасчета, то по предварительным данным, за отопление будет произведен перерасчет на 487,4 тысячи рублей. Речь здесь идет только о тех домах, которые не оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии. Приблизительная сумма перерасчета за горячую воду за ноябрь суммарно составит 189 тысяч рублей. Данный вопрос поставлен на контроль», - сообщил начальник жилищной инспекции Владимир Томашенцев.