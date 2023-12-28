Жителям Лётного городка Энгельса произведут перерасчет почти на 700 тысяч рублей

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В комитете по ЖКХ администрации Энгельсского района состоялось рабочее совещание по вопросу проведения перерасчета за некачественные коммунальные услуги жителям микрорайона Лётный городок. В многоквартирные дома и социальные объекты данного микрорайона тепловую энергию поставляет компания «Тура». В результате крупной аварии в котельной, произошедшей в декабре, без качественного отопления и горячей воды осталось 5 тысяч человек.По поручению главы региона Романа Бусаргина до стабилизации ситуации с подачей коммунальных услуг в микрорайоне ежедневно работали сотрудники Государственной жилищной инспекции области и Энгельсской администрации. Жилищной инспекцией было объявлено предостережение в адрес ООО ТК «Тура» с требованием в беззаявительном порядке произвести перерасчет жителям за отопление и горячую воду.Теплоснабжающая организация сообщила, что по всем многоквартирным домам за период с 8 по 10 декабря жителям будет произведен перерасчет за отопление в связи с отсутствием и предоставлением некачественной услуги. В некоторых домах перерасчет будет произведен уже в платежных документах за декабрь, а в других - в платежных документах за январь.В связи с тем, что в многоквартирных домах микрорайона наблюдались проблемы с горячим водоснабжением и месяцем ранее, в платежных документах за декабрь жителям будет снижена плата и за данную коммунальную услугу. В платежных документах за январь жители увидят уже перерасчет за некачественное предоставление горячего водоснабжения в декабре.«Если говорить о суммах перерасчета, то по предварительным данным, за отопление будет произведен перерасчет на 487,4 тысячи рублей. Речь здесь идет только о тех домах, которые не оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии. Приблизительная сумма перерасчета за горячую воду за ноябрь суммарно составит 189 тысяч рублей. Данный вопрос поставлен на контроль», - сообщил начальник жилищной инспекции Владимир Томашенцев.