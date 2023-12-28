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Определен лучший лектор из вузов Саратовской области

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Определен лучший лектор из вузов Саратовской области

25 декабря на площадке областной универсальной научной библиотеки прошел финал научных батлов среди молодых ученых Саратовской области, организованный филиалом Российского общества «Знание» в рамках проекта Знание.Наука.

В финале батлов научные состязания прошли между представителями трех вузов г. Саратова. Среди них – к.т.н, председатель Совета молодых ученых, доцент кафедры «Электрооборудование, энергоснабжение и роботизация» Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова Сергей Елисеев, к.п.н., доцент кафедры экономической психологии и психологии государственной службы Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Андрей Левченко, ведущий инженер, аспирант кафедры ботаники и экологии биологического факультета Саратовского национального исследовательского государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, ведущий инженер, аспирант кафедры ботаники и экологии биологического факультета Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Дарья Ефимова.

Спикеры доступным языком и с юмором рассказали о солнечной энергии и виртуальных образовательных лабораториях, роли ботаники для сохранения земли, а также формировании банков семян на территории Саратовского Правобережья, о поведенческой экономике. Слушатели батлов смогли задать интересующие вопросы, а также получить призы от Российского общества «Знание».

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Звание лучшего лектора получила Дарья Ефимова. Именно за нее проголосовало большинство слушателей.

«Сегодня мы видим, что проекты Российского общества «Знание» все больше вызывают интерес у молодежи нашей области. Формат научных батлов продемонстрировал, что юных спикеров, которым есть чем поделиться с нами, большое количество. Каждый из них уникален, интересен, а самое главное -заряжен на то, чтобы делиться знаниями!» – отметила директор филиала Российского общества «Знание» в Саратовской области Алина Анисимова.

Каждый вуз для участия в батлах выдвинул своих кандидатов, лучших молодых ученых в возрасте до 35 лет. Именно им предстоит сразиться за звание самого остроумного ученого Саратовской области. Суть батла состоит в том, чтобы спикеры за 15 минут сообщили о научной концепции доступным языком, легко и с юмором. Слушатели становятся жюри и определяют победителя батла своими аплодисментами.

По материалам Российского общества «Знание»