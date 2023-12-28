Саратовские проекты по донорству крови признаны лучшими на федеральном уровне

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Состоялось подведение итогов Всероссийской акции-конкурса «Код донора. Наставничество», посвященной Году педагога и наставника. Саратовский областной Центр крови, АНО «Центр социальных проектов «Донор-Волга», Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского стали лауреатами в номинациях «Донорство как система», «Просветительская деятельность в сфере донорства крови и костного мозга», «Регион как одна команда».Всего в акции приняло участие более 700 тысяч человек из 62 регионов России. В рамках акции проведено более 5 600 мероприятий, в том числе 3500 мероприятий по пополнению региональных банков крови. Более 475 000 человек стали донорами крови и ее компонентов. К акции было привлечено свыше 17 000 волонтеров.На конкурс поступило 255 заявок по 8 номинациям: «Просветительская деятельность в сфере донорства крови и костного мозга», «Донорство вне формата», «Уроки о главном. Донорство крови и костного мозга», «Донорство как система», «Наставники донорского движения России», «Код донора. Наставники», «Регион как одна команда», «Управление донорством».«Проекты Саратовской области получили признание на федеральном уровне благодаря всем участникам донорского движения: донорам крови, представителям научного сообщества, медработникам, волонтерам, которые вносят огромный вклад в спасение жизни жителей Саратовской области. Благодарю доноров и всех участников проектов за чуткое отношение к людям и социальную ответственность», - отметил директор АНО «Центр социальных проектов «Донор-Волга» Сергей Замчалов.