Саратовские проекты по донорству крови признаны лучшими на федеральном уровне
Состоялось подведение итогов Всероссийской акции-конкурса «Код донора. Наставничество», посвященной Году педагога и наставника. Саратовский областной Центр крови, АНО «Центр социальных проектов «Донор-Волга», Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского стали лауреатами в номинациях «Донорство как система», «Просветительская деятельность в сфере донорства крови и костного мозга», «Регион как одна команда».
Всего в акции приняло участие более 700 тысяч человек из 62 регионов России. В рамках акции проведено более 5 600 мероприятий, в том числе 3500 мероприятий по пополнению региональных банков крови. Более 475 000 человек стали донорами крови и ее компонентов. К акции было привлечено свыше 17 000 волонтеров.
На конкурс поступило 255 заявок по 8 номинациям: «Просветительская деятельность в сфере донорства крови и костного мозга», «Донорство вне формата», «Уроки о главном. Донорство крови и костного мозга», «Донорство как система», «Наставники донорского движения России», «Код донора. Наставники», «Регион как одна команда», «Управление донорством».
«Проекты Саратовской области получили признание на федеральном уровне благодаря всем участникам донорского движения: донорам крови, представителям научного сообщества, медработникам, волонтерам, которые вносят огромный вклад в спасение жизни жителей Саратовской области. Благодарю доноров и всех участников проектов за чуткое отношение к людям и социальную ответственность», - отметил директор АНО «Центр социальных проектов «Донор-Волга» Сергей Замчалов.