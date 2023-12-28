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В будущем году в регионе продолжится ремонт тротуаров

Новости
В будущем году в регионе продолжится ремонт тротуаров


В 2023 году в регионе по инициативе губернатора области Романа Бусаргина продолжилась реализация программы по ремонту тротуаров.

На выделенное финансирование в 230 млн рублей в области отремонтировали более 56 тыс. погонных метров тротуаров. Это сравнимо с расстоянием по прямой от центра Балакова до центра Хвалынска. Так, в Саратове общая протяженность обновленных пешеходных зон составила более 16 тысяч метров, а в Энгельсском районе – порядка 5 тысяч метров.

Третье место по протяженности отремонтированных зон занимают Красноармейск, Балаково и Пугачев. В этих городах привели в порядок более 2 тысяч метров пешеходной части улиц.

«Пешеходные зоны необходимо приводить в порядок повсеместно для комфорта и безопасности жителей, чтобы можно было в любую погоду добраться до выбранной локации, и в центре населенного пункта, и на его окраине. В 2024 году благоустройство тротуарной сети в области продолжится в рамках предусмотренного финансирования», - отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.