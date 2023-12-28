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В Саратове построен завод по производству кормов для рыб

Новости
В Саратове построен завод по производству кормов для рыб


Компания «Прометрика», производящая корма для рыбоводных предприятий, реализовала проект по строительству нового завода.

«Инвестиции в проект на сегодня составили 240 млн рублей. Откроется 39 рабочих мест. Инвестором закуплено новое оборудование, ведется его настройка, решается ряд инвестиционных и финансовых задач. Ранее компания воспользовалась льготным инвесткредитом Корпорации МСП, получила консультацию специалистов региональной Корпорации развития», - сообщил министр инвестиционной политики области Александр Марченко.

Компания «Прометрика» с 2015 года занимается производством кормов для ценных пород рыб. Предполагается, что новый завод будет производить 20 000 тонн продукции в год.