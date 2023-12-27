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В минсельхозе области обсудили вопросы импортозамещения в селекции и семеноводстве

Новости
В минсельхозе области обсудили вопросы импортозамещения в селекции и семеноводстве


Текущее состояние и перспективы развития отечественного рынка семеноводства обсудили участники совещания, прошедшего на площадке регионального минсельхоза. Мероприятие прошло в рамках визита в Саратовскую область заместителя директора Департамента селекции и семеноводства Минсельхоза России Ивана Аристархова.

В рассмотрении вопроса приняли участие зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, руководители и представители ведущих научных учреждений в области селекции и семеноводства, федеральных структур, Вавиловского университета, семеноводческих хозяйств, специалисты министерства сельского хозяйства области.

В ходе встречи Иван Аристархов остановился на основных тенденциях в области семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской Федерации и обратил внимание, что в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности к 2030 году доля отечественных сортов и гибридов должна составить не менее 75% по семенам важнейших культур.

Говоря о развитии селекционной работы в Саратовской области, заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политике, мелиорации и социального обустройства села Игорь Гриднев отметил, что в регионе ведется семеноводство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур. На сегодняшний день производством семян занимается более тридцати семеноводческих хозяйств, в которых на собственные нужды производится более 350 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур и 1,2 тыс. тонн масличных, включая 1,1 тыс. тонн подсолнечника.

«Во исполнение задачи по импортозамещению под урожай текущего года на 2 тыс. га были увеличены площади семенных участков подсолнечника, участки гибридизации заложены на 3,3 тыс. га», - подчеркнул замминистра.

Участниками встречи были затронуты темы работы в условиях квотирования импорта семян иностранной селекции, планирования посевных площадей, ряд других вопросов.

«В сложившихся условиях санкционного ограничения одна из важнейших задач, стоящих перед нами, – нарастить объемы производства и использования отечественных семян сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы», - прокомментировал итоги совещания Роман Ковальский и напомнил, что ориентир обеспеченности собственными семенами, поставленный федеральным центром, – 75%.