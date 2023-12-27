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Сотовая связь и Интернет стали доступны еще для 13 населенных пунктов региона

Новости
Сотовая связь и Интернет стали доступны еще для 13 населенных пунктов региона

По инициативе министерства цифрового развития и связи области для жителей населенных пунктов с численностью населения от 500 до 1000 человек проведена сотовая связь и высокоскоростной мобильный Интернет. Такую возможность предоставили операторы связи ПАО «Ростелеком» и Теlе2. Базовые станции установлены и введены в эксплуатацию в 13 населенных пунктах, что позволило получить связь более 8,5 тыс. жителям.

Теперь пользоваться Интернетом наравне с крупными городами могут жители в Краснокутском, Питерском, Базарно-Карабулакском, Ивантеевском, Марксовском, Александрово-Гайском, Турковском, Федоровском, Романовском, Вольском, Хвалынском и Ершовском районах области.

«В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства для жителей населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек мы проводим сотовую связь и Интернет стандарта LTE/4G. Отмечу, что в этом году благодаря данному проекту со связью теперь более 11,5 тыс. жителей.

От жителей населенных пунктов, где численность населения составляет от 500 до 1000 человек, к нам поступают вопросы касательно неустойчивой связи и отсутствия мобильного Интернета. В этом году нам удалось таких жителей обеспечить связью сразу в 13 населенных пунктах. Теперь для них доступны цифровые сервисы и услуги, удаленная работа и учеба, а также связь с близкими», - рассказал заместитель министра цифрового развития и связи области Игорь Гущин.