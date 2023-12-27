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Александр Гаврилов: В 2023 году в Волгу выпустили более 800 тысяч краснокнижной стерляди

Новости
Александр Гаврилов: В 2023 году в Волгу выпустили более 800 тысяч краснокнижной стерляди

Министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов рассказал на брифинге об итогах работы комитета в 2023 году, а также о планах на следующий год.

«Численность охотничьих ресурсов на территории области остается достаточно стабильной, по ряду видов отмечается положительная динамика. Это радует, вся работа комитета направлена именно на поддержание и увеличение численности животных», - рассказал Александр Гаврилов.

В 2023 году комитет охотничьего хозяйства и рыболовства в рамках контрольно-надзорных мероприятий провел 4850 рейдов, в ходе которых было выявлено 840 нарушений. На нарушителей наложено штрафов на сумму 619,3 тыс. рублей. Возмещено 3,7 млн рублей ущерба, причиненного объектам животного мира.

В текущем году выданы 21272 разрешения на охоту, в том числе около 1,5 тысяч — через портал государственных услуг. Министр отметил, что такой дистанционный способ выдачи набирает все большую популярность среди охотников.

Комитет начал активно вести профилактическую работу при взаимодействии с охотпользователями. В результате вынесено 212 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Как подчеркнул председатель комитета, отвечая на вопрос журналиста, такие предостережения указывают юридическим лицам на недочеты в работе.

В заказнике «Центральный» в 2023 году началась полноценная работа: создано «Управление охотничьими заказниками», набран штат сотрудников, работы выполняются в необходимом объеме. Также по поручению Губернатора Романа Бусаргина планируется создание еще одного заказника «Барсучий» в Лысогорском районе.

В этом году в Волгу в границах области было выпущено 5,5 млн штук мальков рыбы в рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов, эти цифры более чем в 2 раза превышают прошлогодние показатели. Из них — более 800 тысяч краснокнижной стерляди. Александр Иванович выразил надежду, что эти показатели будут расти и в 2024-м.

Среди планов на следующий год министр выделил усиление работы по контролю за популяциями хищных животных, таких как лисы, которые также являются переносчиками бешенства. На вопрос журналиста, есть ли в планах комитета поощрение охотников за отстрел лис, как это происходит в ряде регионов, министр ответил, что ведомство прорабатывает этот вопрос.