Александр Гаврилов: В 2023 году в Волгу выпустили более 800 тысяч краснокнижной стерляди

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Министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов рассказал на брифинге об итогах работы комитета в 2023 году, а также о планах на следующий год.«Численность охотничьих ресурсов на территории области остается достаточно стабильной, по ряду видов отмечается положительная динамика. Это радует, вся работа комитета направлена именно на поддержание и увеличение численности животных», - рассказал Александр Гаврилов.В 2023 году комитет охотничьего хозяйства и рыболовства в рамках контрольно-надзорных мероприятий провел 4850 рейдов, в ходе которых было выявлено 840 нарушений. На нарушителей наложено штрафов на сумму 619,3 тыс. рублей. Возмещено 3,7 млн рублей ущерба, причиненного объектам животного мира.В текущем году выданы 21272 разрешения на охоту, в том числе около 1,5 тысяч — через портал государственных услуг. Министр отметил, что такой дистанционный способ выдачи набирает все большую популярность среди охотников.Комитет начал активно вести профилактическую работу при взаимодействии с охотпользователями. В результате вынесено 212 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Как подчеркнул председатель комитета, отвечая на вопрос журналиста, такие предостережения указывают юридическим лицам на недочеты в работе.В заказнике «Центральный» в 2023 году началась полноценная работа: создано «Управление охотничьими заказниками», набран штат сотрудников, работы выполняются в необходимом объеме. Также по поручению Губернатора Романа Бусаргина планируется создание еще одного заказника «Барсучий» в Лысогорском районе.В этом году в Волгу в границах области было выпущено 5,5 млн штук мальков рыбы в рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов, эти цифры более чем в 2 раза превышают прошлогодние показатели. Из них — более 800 тысяч краснокнижной стерляди. Александр Иванович выразил надежду, что эти показатели будут расти и в 2024-м.Среди планов на следующий год министр выделил усиление работы по контролю за популяциями хищных животных, таких как лисы, которые также являются переносчиками бешенства. На вопрос журналиста, есть ли в планах комитета поощрение охотников за отстрел лис, как это происходит в ряде регионов, министр ответил, что ведомство прорабатывает этот вопрос.