В Саратовской области растет количество предпринимателей

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В этом году в регионе продолжается динамичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства. На настоящее время количество действующего бизнеса составляет порядка 75,5 тысяч, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это 6 место в ПФО и 22 место – в России.В течение года создано около 12 тысяч новых субъектов предпринимательства.Растет и количество самозанятых – сегодня это уже почти 100 тысяч человек, что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом и почти в 10 раз - по сравнению с началом 2021 года.«Всего с учетом самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей в бизнесе работают более 353 тысяч человек. Это 30,7% от занятых в экономике региона. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их количество выросло на 10,4%.Мы ведем системную работу как с предпринимателями региона, так и с теми, кто только планирует открыть свое дело. Основной объем поддержки оказывается в рамках инициированного Президентом страны Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», - отметил Андрей Разборов.