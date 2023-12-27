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Для детей участников СВО организовали новогодний концерт

Новости
Для детей участников СВО организовали новогодний концерт


В Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялся новогодний концерт для детей участников специальной военной операции. На мероприятие приехали семьи участников СВО из Саратова, Энгельсского, Балашовского, Вольского районов, а также ЗАТО Светлый.

Дети вместе с мамами, Дедом Морозом и Снегурочкой участвовали в конкурсах и викторинах, водили хоровод вокруг елки. Каждый ребенок получил сладкий подарок. Встречать и сопровождать гостей помогали участники Саратовского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры».

Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» и Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова.

«Пока наши ребята защищают Родину, мы должны делать все необходимое для поддержки их родных и близких. Такие новогодние мероприятия – это не только праздник для детей, но и возможность для их мам немного отвлечься, зарядиться позитивом. Вместе мы победим», - отметила президент фонда «Неравнодушные сердца», зампред Общественной палаты области Алла Фетисова.

Мероприятие прошло в рамках социально-просветительского проекта «Россия - это мы» - победителя областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.