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В Энгельсе провели мероприятие на территории, благоустроенной по нацпроекту

Новости
В Энгельсе провели мероприятие на территории, благоустроенной по нацпроекту

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным в нашем регионе благоустраивается все больше общественных пространств. Так, в текущем году по программе преобразились три общественные и восемь дворовых территорий.

Реализация нацпроекта в нашей области находится на контроле губернатора Романа Бусаргина. Внимание уделяется не только качеству и срокам производимых работ, но и дальнейшей "жизни" благоустроенных территорий.

Так, на одном из преображенных в 2023 году пространств Энгельса сегодня, 26 декабря состоялось праздничное мероприятие. Во дворе дома №39 по улице Ломоносова праздник для самых маленьких жителей города провели сказочные герои.

«Ведущими мероприятия стали Дед Мороз, Снегурочка, Дракон — символ 2024 года и Кролик — символ уходящего года. Вместе с местными жителями мы провожаем Кролика и встречаем "Дракошу". В финале праздника детей ожидали сладкие призы и подарки», — поделилась подробностями художественный руководитель местного дома культуры «Пробуждение» Галия Сяпаева.

Мероприятия на благоустроенных по проекту территориях в регионе проводятся на регулярной основе. Напомним, что, изначально, горожане сами выбирают территории для благоустройства и наполнение будущего общественного пространства, а затем с комфортом проводят там время, ведь проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется не просто для жителей, а вместе с ними.

Новый год даже у взрослого человека ассоциируется с чудом, и, конечно, когда на городские улицы "врывается" волшебство, никто не остается равнодушным.

«Детям такое нравится, потому игры здесь очень активные, — поделилась впечатлениями классный руководитель 5 "А" класса школы №3 Светлана Назарова. - Хочется, чтобы подобных мероприятий в городе проводилось больше. Большое спасибо за организацию».