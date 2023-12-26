В Саратове почтили память воинов-интернационалистов

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У мемориала «Воинам интернационалистам» состоялось памятное мероприятие, посвященное 44-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.В мероприятии приняли участие Почетный гражданин Саратовской области, мама погибшего Героя России Александра Аксенова – Марина Аксенова, руководитель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, председатель правления городского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Равиль Насыров, имам Саратовской соборной мечети Фаниль Бибарсов; представители «Волонтерской Роты Боевого Братства», «Движения первых», иных общественных организаций.Органы власти представили заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, председатель комитета по труду и социальной защите города Саратова Максим Михайловский, депутат Саратовской областной Думы Александр Ванцов.«25 декабря 1979 года советские войска перешли границу Афганистана. 138 саратовцев героически погибли в этой войне. Советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, они сохранили верность военной присяге, воинскому долгу. Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека – гражданина и патриота. Светлая память героям», - отметил председатель правления городского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Равиль Насыров.В завершении мероприятия его участники почтили минутой молчания погибших воинов и возложили цветы к памятнику «Воинам интернационалистам».Мероприятие прошло по инициативе Саратовского областного отделения «Боевого братства» и Саратовской городской организации «Российского Союза ветеранов Афганистана».