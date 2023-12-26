В Саратовской области выросло производство тепличных овощей

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При этом, подчеркивают в минсельхозе области, сельхозтоваропроизводители региона сдерживают цены на свою продукцию. Так, согласно оперативным данным на 18 декабря, отпускная цена (с НДС) на огурцы закрытого грунта колеблется от 80 до 120 руб/кг. Цена большинства – 128,3 руб/кг.Всего с начала года тепличными хозяйствами области произведено 38 696,7 тонн овощей закрытого грунта, в том числе огурцов – 23436,5 тонн, томатов – 14999 тонн, прочих овощей – 262,4 тонны, что на 103% выше уровня прошлого года.В региональном минсельхозе напоминают, что приобрести плодоовощную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей без дополнительных наценок можно на ярмарках выходного дня.