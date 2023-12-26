26 декабря 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 26 декабря
Саратовские атлеты - победители и призеры чемпионата России
17:30 | 26 декабря
В Саратове почтили память воинов-интернационалистов
17:23 | 26 декабря
В Саратовской области выросло производство тепличных овощей
17:00 | 26 декабря
Более 110 тысяч льготников обеспечиваются бесплатными лекарствами за счет областного бюджета
16:00 | 26 декабря
Саратовский учитель стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства педагогов «Мой лучший урок»
15:00 | 26 декабря
Открылась новая смена «Содружество Орлят России»
14:00 | 26 декабря
Определены районы-лидеры и аутсайдеры по исполнению муниципальных бюджетов
13:00 | 26 декабря
В Энгельсе состоялось новогоднее представление для многодетных семей
12:00 | 26 декабря
В рамках форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом» состоялась дискуссионная площадка по патриотическому воспитанию
11:01 | 26 декабря
Главы районов области поддержали инициативу Романа Бусаргина о выделении дополнительного финансирования на поддержку местных бюджетов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области выросло производство тепличных овощей

Новости
В преддверии новогодних праздников ежегодно наблюдается повышенный спрос на ряд продуктов питания, в том числе на свежие овощи, и связанный с этим рост потребительских цен.
В Саратовской области выросло производство тепличных овощей



При этом, подчеркивают в минсельхозе области, сельхозтоваропроизводители региона сдерживают цены на свою продукцию. Так, согласно оперативным данным на 18 декабря, отпускная цена (с НДС) на огурцы закрытого грунта колеблется от 80 до 120 руб/кг. Цена большинства – 128,3 руб/кг.

Всего с начала года тепличными хозяйствами области произведено 38 696,7 тонн овощей закрытого грунта, в том числе огурцов – 23436,5 тонн, томатов – 14999 тонн, прочих овощей – 262,4 тонны, что на 103% выше уровня прошлого года.

В региональном минсельхозе напоминают, что приобрести плодоовощную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей без дополнительных наценок можно на ярмарках выходного дня.